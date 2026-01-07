S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, les services devrait connaître le taux annuel le plus élevé en décembre (3,4%, comparé à 3,5% en novembre), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (2,6%, comparé à 2,4% en novembre), des biens industriels hors énergie (0,4%, comparé à 0,5% en novembre) et de l'énergie (-1,9%, comparé à -0,5% en novembre).