À l'échelle de l'Union européenne, le taux de chômage s'est également maintenu à 5,9%, contre 6,0% en mai 2025.

Par rapport à avril, le nombre de chômeurs a diminué de 40 000 personnes dans l'UE et de 55 000 dans la zone euro. Sur un an, le recul atteint 82 000 personnes dans l'UE et 158 000 dans la zone euro, confirmant la bonne résistance du marché du travail européen malgré un contexte économique encore peu dynamique.