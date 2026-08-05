Zone euro : léger repli des PPI en juin
En juin 2026, par rapport au mois précédent, les prix à la production industrielle (PPI) ont diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, selon Eurostat, après des hausses de 0,2% à la fois dans la zone euro et dans l'UE en mai.
Par rapport à juin 2025, les prix à la production industrielle ont augmenté de 4,6% dans la zone euro et de 4,7% dans l'UE en juin. Les taux de croissance annuels ralentissent ainsi par rapport aux +5,9% enregistrés dans la zone euro et aux +5,7% observés dans l'UE le mois précédent.