Zone euro : légère baisse du sentiment économique en août

L'indicateur du sentiment économique (ESI) a légèrement baissé à la fois dans l'UE (-0,3 point à 94,9) et dans la zone euro (-0,5 point à 95,2) en août, selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



Au niveau de l'UE, la confiance a diminué légèrement dans l'industrie, les services, la construction et chez les ménages, tandis que seul le commerce de détail a observé une amélioration modeste de sa confiance.



L'indicateur des attentes en matière d'emploi (IEE) a légèrement augmenté par rapport à juillet (+0,6 point à 98,1 dans l'UE, +0,3 point à 97,8 dans la zone euro), mais reste lui aussi en dessous de sa moyenne de long terme de 100.