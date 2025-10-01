Zone euro : légère contraction du secteur manufacturier

En repli de 50,7 en août à 49,8 le mois dernier, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, est retombé en zone de contraction en septembre, la contraction n'ayant toutefois été que marginale.



Les trois principales économies de la zone euro que sont l'Allemagne, la France et l'Italie, ont enregistré de faibles performances, leur indice PMI respectif étant resté inférieur au 50 qui sépare la croissance de la contraction.



L'indice au niveau de la zone euro a été tiré à la baisse par une diminution des nouvelles commandes et un recul plus prononcé de l'emploi, tandis que le taux de croissance des volumes de production s'est fortement replié.



Les fabricants de la zone euro sont toutefois demeurés optimistes quant à une croissance de leur production au cours des douze prochains mois, le degré de confiance s'étant néanmoins replié à son plus bas niveau depuis avril.