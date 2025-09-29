Zone euro : légère hausse du sentiment économique en septembre

En septembre 2025, l'indice du sentiment économique (ESI) a progressé légèrement dans l'ensemble de l'UE (+0,6 point à 95,5) et dans la zone euro (+0,2 point à 95,5), selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



La hausse de l'indice dans l'UE traduit une amélioration de la confiance dans l'industrie, les services et parmi les ménages, alors qu'elle s'est dégradée dans le commerce de détail et qu'elle est restée à peu près stable dans la construction.



Par ailleurs, l'indice des anticipations d'emploi (IEE) a baissé par rapport au mois d'août (-0,9 point à 97,1 dans l'UE, -1,3 à 96,4 dans la zone euro). Les deux indicateurs demeurent ainsi inférieurs à leur moyenne à long terme de 100.