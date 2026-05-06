Sans grande surprise, ce bond des prix producteurs dans la zone euro a été largement porté par une envolée de 11,1% des prix de l'énergie, sur fond de flambée des cours du pétrole et du gaz dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

Toujours dans la zone euro, les prix ont augmenté de 0,7% pour les biens intermédiaires, de 0,3% pour les biens de consommation non durables, ainsi que de 0,2% pour les biens d'équipement et les biens de consommation durables.

En février 2026, les prix à la production industrielle avaient reculé de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE. Par rapport à mars 2025, les prix des producteurs industriels ont augmenté de 2,1% dans la zone euro et de 2% dans l'UE en mars 2026.