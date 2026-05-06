Zone euro : les prix producteurs grimpent à cause de l'énergie en mars

Les prix à la production industrielle ont augmenté de 3,4% dans la zone euro et de 3,2% dans l'UE, en mars 2026 par rapport au mois précédent, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Sans grande surprise, ce bond des prix producteurs dans la zone euro a été largement porté par une envolée de 11,1% des prix de l'énergie, sur fond de flambée des cours du pétrole et du gaz dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.



Toujours dans la zone euro, les prix ont augmenté de 0,7% pour les biens intermédiaires, de 0,3% pour les biens de consommation non durables, ainsi que de 0,2% pour les biens d'équipement et les biens de consommation durables.



En février 2026, les prix à la production industrielle avaient reculé de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE. Par rapport à mars 2025, les prix des producteurs industriels ont augmenté de 2,1% dans la zone euro et de 2% dans l'UE en mars 2026.