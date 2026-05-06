Zone euro : les prix producteurs grimpent à cause de l'énergie en mars
Les prix à la production industrielle ont augmenté de 3,4% dans la zone euro et de 3,2% dans l'UE, en mars 2026 par rapport au mois précédent, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
Publié le 06/05/2026 à 11:11
Toujours dans la zone euro, les prix ont augmenté de 0,7% pour les biens intermédiaires, de 0,3% pour les biens de consommation non durables, ainsi que de 0,2% pour les biens d'équipement et les biens de consommation durables.
En février 2026, les prix à la production industrielle avaient reculé de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE. Par rapport à mars 2025, les prix des producteurs industriels ont augmenté de 2,1% dans la zone euro et de 2% dans l'UE en mars 2026.