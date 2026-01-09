En novembre 2025, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et dans l'UE, par rapport à octobre 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En octobre 2025, le volume des ventes du commerce de détail avait augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE.