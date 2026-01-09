Zone euro : les ventes au détail en hausse de 0,2% en novembre
Publié le 09/01/2026 à 11:06
|14:19
|Gaza-Après Netanyahu, le favori de Trump pour le "Conseil de la paix" rencontre un responsable de l'Autorité palestinienne
|RE
|14:15
|DeepSeek prépare le lancement de son prochain modèle d'IA phare V4, doté de capacités avancées en programmation - The Information
|RE
|14:13
|Mercosur: l'Union européenne donne son feu vert, sans la France
|AW
|14:12
|L'inflation des prix à la consommation en Ukraine ralentit à 8,0 % sur un an en décembre, selon les statistiques
|RE
|14:10
|L'Espagne prévoit l'émission de trois obligations jeudi
|RE
|14:07
|Les marchés actions progressent avant le rapport crucial sur l'emploi américain et la décision sur les droits de douane
|RE
|14:07
|Plusieurs officiers du service d'enquête criminelle de Téhéran tués dans la nuit par des "manifestants armés" - Tasnim
|RE
|14:03
|Brésil : les collecteurs de graines en première ligne contre la déforestation en Amazonie
|RE
|13:56
|Beyrouth - Araqchi d'Iran affirme que Téhéran soutient la stabilité de la Syrie
|RE
|13:52
|Le ministère des Affaires étrangères du Qatar exprime ses regrets après des dégâts subis par son ambassade à Kiev, aucun blessé recensé
|RE
|13:50
|Beyrouth - Araqchi d'Iran annonce la visite du ministre des Affaires étrangères d'Oman en Iran samedi
|RE
|13:46
|Grok d'Elon Musk sous le feu des critiques mondiales pour des images sexuelles générées par l'IA
|RE
|13:46
|Beyrouth - Le ministre iranien des Affaires étrangères Araqchi estime que la probabilité d'une intervention militaire étrangère en Iran est "très faible"
|RE
|13:39
|L'inflation annuelle du Brésil termine 2025 dans la fourchette cible, des baisses de taux attendues
|RE
|13:39
|EUROPE : la tempête Goretti fait grimper les prix de l'électricité sur les marchés de l'Europe de l'Ouest
|RE
Wall Street : les résultats d'entreprises et les données sur l'inflation mettent à l'épreuve la résilience des actions américaines
Glencore creuse la piste, Tecan remet le laboratoire d'aplomb, Sainsbury digère mal Noël
GM va enregistrer une dépréciation de 6 milliards $ en raison du recul sur l'électrique
La Cour Suprême pourrait s'inviter à Wall Street
Sans les remous créés par l'intervention américaine au Venezuela, le début d'année 2026 aurait été extrêmement calme sur les marchés financiers. Cette opération a donné des ailes au secteur de l'armement, a semé la confusion dans le secteur pétrolier et n'a pas résolu le dilemme d'investisseurs à la fois envoûtés par les acteurs de l'intelligence artificielle et épouvantés par leur valorisation. Dans ce contexte, les prochaines statistiques qui seront publiées aux Etats-Unis et le début de la saison de publication des résultats annuels devraient ramener les marchés sur des thèmes plus terre-à-terre. A moins qu'une décision de la Cour suprême ne mette le bazar dès aujourd'hui ?
Avis d'analystes du jour : BNP et L'Oréal gagnent des recos à l'achat, Sartorius Stedim dégradée
Bourse : Rio Tinto et Glencore fricotent, rumeurs sur Puma, GM charge la barque
La couverture démarrée sur Dassault Aviation met en avant la visibilité du secteur défense
Baisse des volumes sur les marchés d'Euronext en décembre, mais hausse de l'activité en 2025
Sartorius Stedim Biotech lanterne rouge du SBF 120 après une dégradation de RBC
