Zone euro : PMI composite à un plus bas depuis neuf mois
L'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale s'est replié à son plus bas niveau depuis neuf mois en mars, signalant ainsi un ralentissement de la croissance de l'activité du secteur privé de la zone euro.
À 50,7 contre 51,9 en février, il a en outre affiché un niveau nettement inférieur à sa moyenne de long terme (52,4). Pour rappel, un indice au-dessus de 50 signale une expansion de l'activité : plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.
Cette décélération de la croissance de l'activité globale a résulté de l'affaiblissement des performances du secteur des services, dans lequel l'activité n'a que marginalement progressé. En revanche, la hausse de la production manufacturière est demeurée soutenue.
L'évolution des indices des prix a été particulièrement remarquable en mars, les dernières données PMI ayant notamment mis en évidence une très forte accélération de l'inflation des prix payés, laquelle a ainsi affiché son rythme le plus soutenu depuis un peu plus de trois ans.
"Dans un tel contexte, il est probable qu'un nombre croissant d'économistes révisent à la baisse leurs prévisions de croissance pour 2026, et puissent même envisager une contraction du PIB au 2e trimestre", prévient Chris Williamson, chief business economist à S&P Global.
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,3% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,7% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (12% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (23%), Asie (10,7%) et autres (5,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.