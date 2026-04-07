Zone euro : PMI composite à un plus bas depuis neuf mois

L'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale s'est replié à son plus bas niveau depuis neuf mois en mars, signalant ainsi un ralentissement de la croissance de l'activité du secteur privé de la zone euro.

À 50,7 contre 51,9 en février, il a en outre affiché un niveau nettement inférieur à sa moyenne de long terme (52,4). Pour rappel, un indice au-dessus de 50 signale une expansion de l'activité : plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.



Cette décélération de la croissance de l'activité globale a résulté de l'affaiblissement des performances du secteur des services, dans lequel l'activité n'a que marginalement progressé. En revanche, la hausse de la production manufacturière est demeurée soutenue.



L'évolution des indices des prix a été particulièrement remarquable en mars, les dernières données PMI ayant notamment mis en évidence une très forte accélération de l'inflation des prix payés, laquelle a ainsi affiché son rythme le plus soutenu depuis un peu plus de trois ans.



"Dans un tel contexte, il est probable qu'un nombre croissant d'économistes révisent à la baisse leurs prévisions de croissance pour 2026, et puissent même envisager une contraction du PIB au 2e trimestre", prévient Chris Williamson, chief business economist à S&P Global.