Zone euro : PMI composite au plus haut depuis mai 2024

À 51,1 en août contre 50,9 en juillet, l'indice flash PMI composite HCOB dans la zone euro, produit par S&P Global, signale une croissance de l'activité globale de la région pour un huitième mois consécutif, à son rythme le plus soutenu depuis mai 2024.



Cette accélération de la croissance de l'activité a reflété la plus forte hausse depuis près de trois ans et demi du secteur manufacturier, alors que la hausse observée dans les services a été plus faible que celle observée le mois précédent.



'Malgré les vents contraires, parmi lesquels les droits de douane imposés par les États-Unis et le climat d'incertitude générale, les entreprises de la région font preuve de résilience', constate Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.



'La BCE, qui mise sur un ralentissement de la croissance des salaires dans les services pour aider à freiner l'inflation, pourrait toutefois s'inquiéter, dans une certaine mesure, de l'accentuation des tensions sur les coûts des prestataires', prévient-il.