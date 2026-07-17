En juin, dans la zone euro, les services (+1,51 point de pourcentage, pp), l'énergie (+0,77 pp), l'alimentation, l'alcool et le tabac (+0,29 pp), ainsi que les biens industriels non énergétiques (+0,18 pp), ont tous contribué positivement au taux d'inflation annuel.

Parmi les pays membres de l'UE, les taux annuels les plus bas ont été enregistrés en Suède (1,0%), en Tchéquie (1,1%) et au Danemark (1,8%), tandis que les taux les plus élevés ont été relevés en Roumanie (9,2%), en Lituanie (5,4%) et en Bulgarie (5,2%).