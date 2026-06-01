L'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié par rapport au sommet de près de quatre ans enregistré en avril (52,2) pour s'établir à 51,6 en mai, se maintenant toutefois à l'un de ses plus hauts niveaux depuis le milieu de l'année 2022.
Néanmoins, la relative bonne tenue de l'indice a en partie reposé sur le niveau de l'indice relatif aux délais de livraison des fournisseurs, alors que les quatre autres sous-indices de l'enquête ont, au contraire, eu une incidence négative sur le niveau de l'indice global.
C'est notamment le cas de l'indice des nouvelles commandes, qui indique une stagnation de la demande contrastant nettement avec la plus forte hausse des ventes depuis quatre ans enregistrée en avril. Si la hausse de la production s'est poursuivie en mai, son taux d'expansion s'est replié à son plus faible niveau depuis janvier.
"L'un des principaux développements de cette dernière période d'enquête est une nouvelle flambée des prix de l'énergie et des matières premières, laquelle a entraîné la plus forte hausse mensuelle des coûts des fabricants depuis quatre ans", pointe en outre Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global Market Intelligence.
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,3% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,7% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (12% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (23%), Asie (10,7%) et autres (5,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.