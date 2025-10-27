Zonebourse est partenaire officiel du Paris Investor Week 2025, l'un des événements majeurs dédiés à l'investissement, à la finance et à l'innovation en France. Paris Investor Week 2025 se déroulera à Paris, au Palais Brongniart, le vendredi 14 novembre 2025.

Publié le 27/10/2025 à 15:04 - Modifié le 27/10/2025 à 15:20

Les dirigeants du CAC 40, les gérants d’actifs, les entrepreneurs, les experts internationaux, les Finfluenceurs et les investisseurs particuliers se donnent rendez-vous à Paris pour un événement unique. Le vendredi 14 novembre 2025, au Palais Brongniart, Paris Investor Week est le premier point de rencontre entre toutes les visions de l’investissement moderne. Zonebourse fait partie des partenaires officiels de PIW2025.

Avec plus de 5 000 visiteurs attendus, 80 intervenants, des profils inspirants et des échanges sans filtre, le PIW 2025 promet une expérience inédite autour de l’investissement. L'objectif : faire en sorte que les participants repartent avec des repères clairs, des outils concrets, et surtout la conviction que reprendre le contrôle de son épargne est non seulement possible mais indispensable.

Zonebourse partenaire du PIW 2025 : le stand Zonebourse

Ancienne Bourse de Paris, le Palais Brongniart devient le théâtre d’un événement totalement repensé. Pas de stands classiques : des espaces immersifs, pensés pour vivre, tester, rencontrer et décider. Chaque espace est conçu pour connecter les visiteurs à une idée, une solution ou une rencontre, dans un parcours fluide et expérientiel qui invite à apprendre, tester et agir.

Zonebourse disposera d'un de ces espaces immersifs. Une partie de l' équipe Zonebourse et Marketscreener fait le déplacement pour l'occasion. Passez les voir et profitez de l'occasion pour découvrir les solutions B2B et les outils d’analyse financière développés par Zonebourse. Les membres de l'équipe Zonebourse sur place seront également ravis échanger avec vous à propos des marchés financiers et des stratégies d’investissement.

Les experts Zonebourse prennent la parole au Paris Investor Week 2025

En plus de la présence sur le stand Zonebourse, certains experts Zonebourse interviendront tout au long de la journée sur des thématiques clés pour les investisseurs d’aujourd’hui.

Investir durable : comment donner du sens à votre argent ?, avec Maxime Mathon (Chief Growth Officer Zonebourse).

PME Française : comment l’innovation réinvente notre industrie, avec Franck Morel (CEO Zonebourse)

Fiscalité et finances personnelles : ce qui se dessine en 2026, avec Charlie Bobillier (Directrice juridique Zonebourse

Analyser une entreprise avant d’acheter son action : le cas d’Engie, avec Tommy Douziech (Analyste financier Zonebourse)

Pourquoi vous inscrire au Paris Investor Week 2025 ?