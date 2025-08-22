Zoom Communications a publié jeudi soir un BPA non GAAP en hausse de 10% à 1,53 dollar au titre de son deuxième trimestre 2025-26, avec une marge d'exploitation ajustée de 41,3% pour des revenus en hausse de 4,7% à 1,22 milliard (+4,4% à changes constants).
La société explique que cette progression a été soutenue par l'acquisition de nouveaux clients. À la fin du trimestre, elle revendiquait 4.274 clients qui ont généré des revenus de plus de 100.000 dollars sur les 12 derniers mois, en hausse de 8,7% en comparaison annuelle.
'L'IA transforme la façon dont nous travaillons ensemble, et Zoom est à l'avant-garde, favorisant l'innovation qui aide les gens à en faire plus, à réduire les coûts et à offrir de meilleures expériences aux clients et aux employés', commente son CEO Eric S Yuan.
Zoom confirme viser un BPA ajusté entre 5,81 et 5,84 dollars pour l'ensemble de l'exercice en cours, tout en relevant ses fourchettes-cibles de revenus et de profit opérationnel ajusté, ainsi que de free cash-flow (à 1,74-1,78 milliard de dollars).
Zoom Communications, Inc, anciennement Zoom Video Communications, Inc, fournit une plateforme de travail basée sur l'intelligence artificielle (IA) pour la connexion humaine. Zoom Workplace, la plateforme de collaboration ouverte de la société, alimentée par l'IA et conçue pour le travail moderne, permet de rationaliser les communications, d'accroître l'engagement des employés, d'optimiser le temps passé en personne, d'améliorer la productivité et d'offrir au client un choix d'applications et d'intégrations tierces. Zoom Workplace, alimenté par Zoom AI Companion, comprend des solutions de collaboration comme les réunions, le chat d'équipe, le téléphone, le planificateur, le tableau blanc, les espaces, Workvivo, et plus encore. Ses produits de communication incluent Zoom Meetings, Zoom Phone, Zoom Team Chat, Zoom scheduler, et Zoom mail and calendar. Ses produits de productivité incluent Zoom docs, Zoom whiteboard, Zoom clips et Zoom tasks. Ses produits d'espace comprennent les salles Zoom, la réservation d'espace de travail Zoom et la gestion des visiteurs Zoom. L'entreprise dessert divers secteurs, notamment l'éducation, les services financiers, le gouvernement, la vente au détail et les soins de santé.