Zscaler a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus par une demande accrue pour ses solutions de cybersécurité cloud, intégrant l’intelligence artificielle. Sur le trimestre clos le 31 octobre, le chiffre d’affaires a progressé de 26% à 788,1 millions de dollars, dépassant les prévisions du consensus à 773,8 millions. Le bénéfice par action s’est établi à 96 cents, contre 86 cents anticipés. Malgré ces chiffres, le titre a chuté de près de 12% à l’ouverture de Wall Street, les investisseurs jugeant les perspectives du groupe trop prudentes.

Zscaler a relevé ses objectifs pour l’exercice fiscal, avec un chiffre d’affaires attendu entre 3,28 et 3,30 milliards de dollars, et un bénéfice par action entre 3,78 et 3,82 dollars, contre des prévisions antérieures légèrement inférieures. Toutefois, selon RBC, cette révision à la hausse reste modérée au regard de la performance du trimestre, ce qui expliquerait la réaction réservée du marché. Le groupe continue de bénéficier de son programme d’achat flexible, qui favorise les contrats pluriannuels auprès des grands comptes.

L’entreprise s’impose comme un acteur majeur du segment SASE, qui fusionne réseau et sécurité dans une seule plateforme. Ce marché en forte croissance est porté par la transformation numérique, l’adoption du cloud et les besoins en protection renforcée des architectures informatiques. La bonne performance de Zscaler fait écho à celle de son concurrent Palo Alto Networks, qui a lui aussi relevé ses prévisions récemment, confirmant une tendance favorable dans l’ensemble du secteur de la cybersécurité.