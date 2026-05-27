Zscaler dégringole sur des perspectives décevantes
Zscaler dégringole de près de 31% en première partie de séance à Wall Street, à un peu moins de 128 USD, lourdement sanctionné pour des perspectives d'activité jugées décevantes par les investisseurs, lesquelles ont éclipsé des performances meilleures que prévu au titre de son 3e trimestre comptable.
Des performances meilleures que prévu au 3e trimestre...
La société spécialisée dans les logiciels de sécurité a engrangé un BPA ajusté (non-GAAP) de 1,08 USD au titre de son 3e trimestre 2025-2026, battant sa prévision, qui était de 1,00 USD à 1,01 USD, ainsi que les 1,01 USD attendus par le consensus.
À 195,8 MUSD, son profit opérationnel ajusté s'est lui aussi révélé supérieur à sa fourchette-cible (187 MUSD à 189 MUSD) et à l'estimation moyenne du marché (188 MUSD), tandis que ses revenus, en croissance de 25% en comparaison annuelle à 850,5 MUSD, ont dépassé tant les objectifs de la direction (834 MUSD à 836 MUSD) que le consensus (835,6 MUSD).
"Nos résultats démontrent que notre approche résonne alors que nous attirons de nouveaux clients et nous développons avec nos clients existants, et nous voyons une large marge de progression à long terme", commentait son fondateur et CEO, Jay Chaudhry.
"Notre architecture SASE Zero Trust différenciée, qui cache les applications aux attaquants et élimine les mouvements latéraux, n'a jamais été aussi essentielle pour se protéger contre les menaces exposées par les modèles frontières et les agents d'IA compromis", affirmait-il.
...mais éclipsées par des prévisions décevantes
Sur la base de ces performances, Zscaler a remonté sa prévision de revenus pour l'ensemble de l'exercice en cours, les anticipant désormais entre environ 3 300 MUSD et 3 322 MUSD, une fourchette-cible à comparer toutefois à un consensus de 3 322 MUSD, selon Wedbush.
"Le cours de l'action sera sous pression, les prévisions de chiffre d'affaires du 4e trimestre étant relativement faibles par rapport aux attentes des analystes", pronostiquait ce dernier dans une note de réaction écrite avant l'ouverture.
"De plus, les premières indications concernant les prévisions pour l'exercice 2026-2027 laissent entrevoir un ralentissement de 700 points de base de la croissance des revenus en glissement annuel et sont inférieures aux attentes des analystes", poursuivait le broker.
Wedbush a abaissé son objectif de cours de 300 USD à 220 USD, reflétant un multiple de valorisation plus faible, et a maintenu son opinion "surperformance" sur le titre de l'éditeur de logiciels, restant "néanmoins convaincu que Zscaler est une valeur de premier plan".
"L'adoption croissante de l'IA en entreprise renforce encore le besoin d'une architecture "zéro trust". En définitive, il doit faire preuve d'une meilleure exécution pour éviter d'être pénalisé par les investisseurs", concluait le broker.
Zscaler, Inc. est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de logiciels de sécurité. La société dispose d'une plate-forme « Zscaler Zero Trust ExchangeTM » basée sur le cloud permettant la sécurisation des réseaux Internet et la protection des infrastructures informatiques contre les menaces.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,6%), Asie-Pacifique (15,9%) et autres (3,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.