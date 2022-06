WRAPUP 4-La Russie frappe Kiev pour la première fois depuis des semaines, alors que la bataille fait rage dans l'est.

La Russie a frappé la capitale ukrainienne Kiev avec des missiles tôt dimanche pour la première fois depuis plus d'un mois, tandis que les responsables ukrainiens ont déclaré qu'une contre-attaque sur le principal champ de bataille à l'est avait repris la moitié de la ville de Sievierodonetsk.

Une fumée noire était visible à des kilomètres à la ronde après l'attaque de deux quartiers périphériques de Kiev. L'Ukraine a déclaré que la frappe avait touché un atelier de réparation de wagons ; Moscou a affirmé qu'elle avait détruit des chars envoyés par les pays d'Europe de l'Est en Ukraine.

Au moins une personne a été hospitalisée, mais aucun décès n'a été signalé dans l'immédiat. La frappe a été un rappel soudain de la guerre dans une capitale où la vie normale est largement revenue depuis que les forces russes ont été chassées de ses faubourgs en mars.

"Le Kremlin recourt à de nouvelles attaques insidieuses. Les frappes de missiles d'aujourd'hui sur Kiev n'ont qu'un seul objectif - tuer autant de personnes que possible", a tweeté le conseiller présidentiel ukrainien Mikhailo Podolyak.

L'Ukraine a déclaré que la Russie avait effectué la frappe à l'aide de missiles aériens à longue portée tirés depuis des bombardiers lourds aussi loin que la mer Caspienne - une arme bien plus précieuse que les chars que la Russie prétend avoir touchés.

L'opérateur d'énergie nucléaire ukrainien a déclaré qu'un missile de croisière russe avait volé "à une altitude critique" au-dessus de la deuxième plus grande centrale nucléaire du pays.

L'attaque de dimanche était la première frappe importante sur Kiev depuis fin avril, lorsqu'un missile avait tué un journaliste. Ces dernières semaines, la Russie a concentré sa puissance destructrice principalement sur les lignes de front à l'est et au sud, bien que Moscou frappe occasionnellement ailleurs dans ce qu'elle appelle une campagne visant à dégrader l'infrastructure militaire de l'Ukraine et à bloquer les livraisons d'armes occidentales.

L'UKRAINE REVENDIQUE LA MOITIÉ DE SIEVIERODONETSK

Ces dernières semaines, la Russie a concentré ses forces sur la petite ville industrielle orientale de Sievierodonetsk, menant l'une des plus grandes batailles terrestres de la guerre dans le but de capturer l'une des deux provinces orientales qu'elle revendique au nom des proxies séparatistes.

Après avoir reculé régulièrement dans la ville ces derniers jours, l'Ukraine y a monté une contre-attaque qui, selon elle, a pris les Russes par surprise. Après avoir repris une partie de la ville, les forces ukrainiennes en contrôlent maintenant la moitié et continuent de repousser les Russes, a déclaré Serhiy Gaidai, gouverneur de la région de Luhansk qui comprend Sievierodonetsk.

Ces affirmations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Les deux parties affirment avoir infligé d'énormes pertes à Sievierodonetsk, une bataille qui pourrait déterminer quel camp prendra le dessus dans une guerre d'usure prolongée dans les mois à venir.

Autre signe que l'Ukraine a repoussé l'avancée russe, M. Gaidai a déclaré que les évacuations avaient repris dimanche dans la partie de la province de Louhansk tenue par les Ukrainiens et que 98 personnes s'étaient échappées. Les forces russes tentent depuis des semaines de couper la route principale pour y encercler les troupes ukrainiennes, et les évacuations ont été interrompues la semaine dernière après qu'un journaliste a été tué par un bombardement.

Le ministère britannique de la défense a déclaré dimanche que les contre-attaques ukrainiennes à Sievierodonetsk au cours des dernières 24 heures étaient susceptibles d'atténuer toute dynamique opérationnelle acquise par la Russie. Moscou déploie des combattants séparatistes mal équipés dans la ville afin de limiter le risque pour ses forces régulières, a-t-il ajouté.

Dans la province voisine de Donetsk, que Moscou revendique également au nom de ses mandataires séparatistes, les forces russes ont progressé ces derniers jours dans le territoire situé au nord de la rivière Siverskiy Donets, en prévision de ce que l'Ukraine prévoit comme une poussée sur la grande ville de Sloviansk.

Les responsables ukrainiens ont déclaré qu'au moins huit personnes ont été tuées et 11 blessées dans des bombardements russes dans la province au cours de la nuit.

Dans un discours prononcé dimanche devant 35 000 personnes à Rome, le pape François a fait remarquer que plus de 100 jours s'étaient écoulés depuis "le début de l'agression armée contre l'Ukraine" et a qualifié la guerre de "négation du rêve de Dieu".

DES ARMES QUI CRAQUENT COMME DES NOIX

Dans une interview accordée à la télévision d'État russe, le président Vladimir Poutine a déclaré que Moscou frapperait de nouvelles cibles si l'Occident fournissait des missiles à plus longue portée à l'Ukraine. Mais il a également écarté l'impact des systèmes de roquettes avancés promis par Washington à l'Ukraine la semaine dernière, affirmant que ceux-ci n'affecteraient pas le cours des combats.

Les États-Unis forment déjà les troupes ukrainiennes à leurs lance-roquettes HIMARS, qui seraient capables de frapper des positions situées loin derrière les lignes russes. Kiev affirme que de telles armes l'aideront à changer le cours de la guerre.

Dans des extraits de son interview cités par les agences de presse russes avant leur diffusion, M. Poutine a déclaré que si l'Occident fournit des missiles à plus longue portée, "nous frapperons les cibles que nous n'avons pas encore frappées", sans préciser les cibles.

Les forces russes ont frappé les systèmes d'armes ukrainiens et les ont "cassés comme des noix", a-t-il déclaré, rejetant les nouvelles roquettes américaines comme "destinées à compenser les pertes de cet équipement militaire" et peu susceptibles de modifier l'équilibre du champ de bataille.

Samedi, Kiev a réprimandé le président français Emmanuel Macron pour avoir déclaré qu'il était important de ne pas "humilier" Moscou.

L'Ukraine s'est hérissée de ce qu'elle considère comme une pression exercée par certains alliés européens pour qu'elle cède des territoires afin de garantir un cessez-le-feu.

"Les appels à éviter l'humiliation de la Russie ne peuvent qu'humilier la France et tous les autres pays qui l'appelleraient de leurs vœux", a tweeté le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba en réponse aux remarques de Macron.