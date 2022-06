Zelenskiy s'attend à davantage d'armes alors que la bataille pour l'est de l'Ukraine fait rage

Les forces de Moscou occupent désormais environ 20% du territoire ukrainien, selon Zelenskiy. Les forces du président russe Vladimir Poutine se concentrent sur la région industrielle de Donbas, composée de Louhansk et de Donetsk, dans l'espoir d'une victoire très médiatisée.

Trois civils ont été tués à Donetsk, dont deux dans la ville productrice de charbon d'Avdiivka, et neuf personnes ont été blessées, a déclaré le gouverneur Pavlo Kyrylenko tard jeudi. Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement ces détails.

"L'ensemble du territoire temporairement occupé de notre État est désormais une zone de catastrophe complète, dont la Russie porte l'entière responsabilité", a déclaré M. Zelenskiy dans un discours prononcé tard dans la nuit.

"Nous attendons d'autres bonnes nouvelles sur l'approvisionnement en armes de la part d'autres partenaires... Nous travaillons à porter l'approvisionnement en systèmes de combat modernes à un niveau beaucoup plus élevé", a-t-il déclaré.

La Russie a accusé Washington d'ajouter "de l'huile sur le feu" avec un nouveau paquet d'armes de 700 millions de dollars pour l'Ukraine qui comprendra des systèmes de roquettes avancés d'une portée allant jusqu'à 80 km (50 miles).

L'administration du président Joe Biden a déclaré à plusieurs reprises qu'elle avait reçu l'assurance de l'Ukraine qu'elle n'utiliserait pas les systèmes de roquettes pour frapper des cibles en Russie.

La Russie affirme être engagée dans une "opération militaire spéciale" pour désarmer et "dénazifier" son voisin. L'Ukraine et ses alliés considèrent qu'il s'agit d'un prétexte sans fondement pour une guerre qui a tué des milliers de personnes, rasé des villes et forcé plus de 6 millions de personnes à fuir à l'étranger.

DONBAS

Si Moscou nie avoir ciblé des civils, elle dit considérer les infrastructures ukrainiennes utilisées pour acheminer les armes occidentales comme une cible légitime.

Mais elle a insisté sur le fait que les fournitures occidentales ne modifieront pas le cours de son attaque.

"Pomper des armes (occidentales) en Ukraine ne change pas tous les paramètres de l'opération spéciale", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"Ses objectifs seront atteints, mais cela apportera davantage de souffrances à l'Ukraine", a répondu M. Peskov lorsqu'on lui a demandé si les projets des États-Unis de vendre à l'Ukraine des drones pouvant être armés de missiles pourraient changer la nature du conflit.

Sur le terrain, la ville industrielle orientale de Sievierodonetsk est désormais en grande partie en ruines après des jours de combats acharnés.

Sa capture et celle de sa jumelle Lysychansk, plus petite, donneraient à la Russie le contrôle de tout Luhansk, qui, comme Donetsk, est revendiqué par Moscou au nom des séparatistes.

S'emparer de Luhansk permettrait d'atteindre l'un des objectifs déclarés de Poutine et de faire évoluer le champ de bataille en faveur de la Russie après que ses forces aient été repoussées de la capitale Kiev et du nord.

Les forces de Moscou tentent également d'avancer vers le sud en direction des villes de Kramatorsk et Sloviansk, tenues par l'Ukraine, dans la région de Donetsk, a déclaré le gouverneur Kyrylenko.

POURPARLERS DE L'ONU SUR LES CÉRÉALES

La guerre et les sanctions occidentales imposées en réponse à celle-ci font payer un lourd tribut à l'économie mondiale, qui doit encore faire face aux retombées de la pandémie de coronavirus.

En contrôlant certains des plus grands ports maritimes de l'Ukraine et des routes maritimes critiques de la mer Noire, la Russie bloque les exportations agricoles ukrainiennes et aggrave la crise alimentaire mondiale.

Le chef de l'aide humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths, est à Moscou jeudi et vendredi pour discuter avec les responsables russes de la manière dont la voie peut être dégagée pour les exportations de céréales et d'autres denrées alimentaires depuis les ports ukrainiens de la mer Noire.

"La situation reste fluide", a déclaré le porte-parole Stéphane Dujarric, ajoutant que l'ONU "fera et ira partout où nous devrons aller pour faire avancer ce projet".

La Russie et l'Ukraine représentent ensemble près d'un tiers de l'approvisionnement mondial en blé, tandis que la Russie est également un exportateur clé d'engrais et l'Ukraine un fournisseur majeur de maïs et d'huile de tournesol.

L'agence de presse Interfax a cité jeudi le ministère russe de la défense, qui a déclaré que les navires transportant des céréales pourraient quitter les ports ukrainiens de la mer Noire via des "couloirs humanitaires", Moscou étant prêt à garantir leur sécurité.

Alors que Washington mettait sur sa liste noire davantage d'individus et d'entités ayant des liens avec le Kremlin, y compris un important producteur d'acier et un violoncelliste qu'il a qualifié d'intermédiaire de Poutine, l'Union européenne a donné son approbation finale à un train de sanctions qui comprend une réduction de 90 % des importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année.

Moscou a qualifié cette mesure d'"autodestructrice", affirmant qu'elle pourrait déstabiliser les marchés énergétiques mondiaux.