Tristan Pascall, PDG de First Quantum, a déclaré mercredi qu'il ne voyait pas la mine de cuivre de Cobre Panama rouvrir cette année.

La mine de cuivre de Cobre Panama n'est plus en production depuis novembre de l'année dernière, date à laquelle le gouvernement panaméen a ordonné la fermeture de la mine en raison des protestations de la population sur les questions environnementales.

Toutefois, le nouveau président élu du Panama, Jose Raul Mulino, qui a pris ses fonctions ce mois-ci, a indiqué qu'il était possible de rouvrir la mine après l'avoir fermée en toute sécurité.

"Nous sommes ouverts et engagés dans un dialogue avec la nouvelle administration afin de mettre en place un cadre autour duquel nous pourrons avoir ces conversations", a déclaré M. Pascall. "Nous ne pensons pas que cela se fera cette année, car il y a un certain nombre d'éléments complexes à prendre en compte", a ajouté M. Pascall.

La mine de Cobre Panama représentait 40 % des recettes de First Quantum et, depuis sa fermeture, elle a contraint la société à prendre une série de mesures de restructuration du capital pour réduire son endettement croissant, y compris un accord de paiement anticipé du cuivre avec son principal actionnaire, Jiangxi Copper Co.

Mardi, la société a annoncé la conclusion d'un accord sur les droits des actionnaires avec Jiangxi Copper Co, en vertu duquel l'entreprise minière publique chinoise n'accumulera pas d'actions dans la société et ne les vendra pas en bloc tant que l'accord sur les droits des actionnaires, d'une durée de trois ans, sera en vigueur.

Les actions de First Quantum étaient en hausse de 4% à la Bourse de Toronto à 10:38 a.m. ET (1438 GMT), mercredi.