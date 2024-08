Actuellement, Abhijit Roy est président de la Confederation of Indian Industry Eastern Region et directeur général, MD et directeur exécutif de Berger Paints India Ltd. Il est également membre du conseil d'administration de BNB Coatings India Pvt Ltd. et de BJN Paints India Ltd. Dans le passé, il a occupé les postes de directeur général et de directeur exécutif chez Asian Paints Ltd. et de directeur des ventes régionales chez L'Oréal India Pvt Ltd. Abhijit Roy a obtenu un diplôme de premier cycle à l'université de Jadavpur et un MBA à l'Indian Institute of Management Bangalore.

Principales sociétés BERGER PAINTS INDIA LIMITED Directeur Général Confederation of Indian Industry Eastern Region Président