Akio Toyoda est un homme d'affaires qui a été à la tête de 8 sociétés différentes et qui est actuellement président de Nagoya Grampus Eight, Inc, président de Towa Real Estate Co., Ltd, président de Toyota Motor Sales & Marketing Corp. et président exécutif, PDG et directeur représentatif de Toyota Motor Corp. Akio Toyoda est également membre du conseil d'administration de DENSO Corp. et de Hamanakodenso Co. Ltd. et co-président de l'Association des constructeurs automobiles japonais. Dans le passé, il a été président de Toyota Motor(China)Investment Co. et de Toyota Motor Europe NV, ainsi que président-directeur général de Toyota Motor North America, Inc. M. Toyoda est diplômé de l'université de Keio et a obtenu un MBA au Babson College.

Principales sociétés TOYOTA MOTOR CORPORATION Président Toyota Motor Sales & Marketing Corp. Toyota Motor Sales & Marketing Corp. Advertising/Marketing Services Commercial Services Toyota Motor Sales & Marketing Corp. is a Japanese company that operates as a marketing assistance and coordination company. The private company is based in Tokyo, Japan. Président