Fondateur d'Altarea SCA, Alain Taravella est un homme d'affaires français qui a été à la tête de 36 sociétés différentes et qui occupe le poste de président d'Altafi 5 SASU, de président d'Altafinance 2 SAS, de président d'Alta Saint Germain SASU, Président de Foncire Altarea SAS, Président de Altafi 4, Président de Alta Dveloppement Italie SAS, Président de Alta Patrimoine SARL, Président de Alta Montaigne, Président-Directeur Général de Altarea SCA, Président du Conseil de surveillance de Cogedim SAS, Président du Conseil de surveillance d'Altarea France SAS, Président d'Alta Faubourg SAS, Président du Conseil de surveillance d'Altarea France SNC, Directeur général d'Altareit SA et Directeur de SNC ATI (toutes filiales d'Altarea SCA), Président d'Altafi, Président d'Alta Rungis SAS, Président d'Altafi 2 SAS, Président d'Altafi 3 SAS, Président d'Altager SAS et Président d'AltaGroupe SAS. Il est également gérant de la SCI Sainte Anne, gérant de Altalux SARL, gérant de Altalux Spain SA Rl, gérant de Alta Spain Archibald BV, gérant de la SNC ATI, gérant de la SNC Altarea Commerce, gérant de Sci Matignon Toulon Grand Ciel, gérant de Alta Spain Castellana BV, co-gérant de Altalux Italy SARL et gérant de SNC Richelieu International et membre du conseil d'administration de 5 autres sociétés. Il a précédemment occupé les postes de président de Galleria Ibleo SRL, de président de Socit Gerec, de président d'Alta Reim, de président d'Altarag SRL, de président d'Alta Blue SAS et de président et directeur général d'Aldeta SA (une filiale d'Alta Blue SAS), Président de Alta Dveloppement Espagne SAS, Président de Alta Dveloppement Russie SAS, Président de Alta Delcasse SAS, Directeur général de Pierre & Vacances SA, Président de Altarea Italia Srl, Président de Altarea, Inc., Président de Cezanne SAS, Président d'Altapar SAS, Président d'Alta Finance et Président d'Altarea Espana Sl. M. Taravella est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'école des Hautes Études Commerciales de Paris.

Principales sociétés ALTAREA Directeur Général Altafinance 2 SAS Altafinance 2 SAS Real Estate Development Finance Altafinance 2 SAS provides real estate services. The company was founded on November 23, 2007 and is headquartered in Paris, France. Président