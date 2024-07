Actuellement, Alastair Borthwick est directeur financier de Bank of America Corp. Il a précédemment occupé le poste de Principal chez Goldman Sachs & Co. LLC et responsable des marchés des capitaux chez Bank of America, NA (Charlotte, Caroline du Nord). M. Borthwick est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'université de St. Andrews et d'un MBA de la Tuck School of Business de Dartmouth.

Principales sociétés MERRILL LYNCH PREFERRED CAPITAL TRUST I Directeur Financier/CFO