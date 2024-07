Actuellement, Alexsandro Broedel Lopes est président, directeur général et directeur-IR de Investimentos Bemge SA et directeur financier de Ita Unibanco Holding SA, président, directeur général et directeur-IR de Dibens Leasing SA - Arrendamento Mercantil et directeur de Ita Seguros SA (toutes deux filiales de Ita Unibanco Holding SA). Il est également membre du conseil d'administration d'Ita Vida e Previdncia SA et membre de l'International Accounting Standards Board, professeur à l'université de Sao Paulo, directeur d'Ita Seguros SA, professeur à la Manchester Business School et professeur à la Faculdade de Economia, Administrao e Contabilidade da. Dans sa carrière antérieure, Alexsandro Broedel Lopes a été commissaire à la Comisso de Valores Mobilirios, commissaire à la Securities & Exchange Commission du Brésil et professeur à l'Escola de Administrao de Empresas de So Paulo. Il a obtenu un doctorat de la Manchester Business School et un doctorat, un diplôme de premier cycle et un diplôme d'études supérieures de l'université de Sao Paulo.