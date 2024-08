Rightmove PLC - portail immobilier en ligne basé à Milton Keynes, en Angleterre - promeut Ruaridh Hook au poste de directeur financier, y compris un siège au conseil d'administration, à compter du 15 septembre. Hook est actuellement responsable des finances commerciales et de la planification et de l'analyse financières, après avoir rejoint Rightmove depuis le cabinet comptable EY en 2016. Hook remplace Alison Dolan, qui part pour devenir directeur financier du détaillant Marks & Spencer Group PLC. Les actions de Rightmove ont chuté de 4,7% mardi, après avoir déclaré que les conditions du marché de la location au Royaume-Uni restaient "fluides" et révélé qu'un contrat de référencement clé dans cet espace ne serait pas renouvelé.

Cours actuel de l'action : 527,40 pence, en hausse de 0,6 % à Londres mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 7,4

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

