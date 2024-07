Mme Amanda Blanc est directrice générale et directrice exécutive d'Aviva Plc. Elle siège au conseil d'administration d'Output Services Group, Inc, d'Aviva Plc et de Welsh Rugby Union Ltd. Mme Blanc a été précédemment employée en tant que directrice générale pour la région EMEA de Zurich Insurance Group AG, présidente de l'Association of British Insurers, directrice générale d'AXA Insurance Designated Activity Co. et présidente du Chartered Insurance Institute, directrice générale du groupe et directrice exécutive d'AXA UK Plc et directrice générale de Bluefin Insurance Services Ltd, directrice de la distribution et des services à la clientèle chez Groupama UK Services Ltd, directrice régionale chez AXA Insurance UK Plc, consultante en gestion chez Ernst & Young Sarl (Guinée), directrice chez AXA Insurance Co. et directrice chez Commercial Union Corp. Elle a également été membre du conseil d'administration de Towergate PartnershipCo Ltd. Elle a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université de Liverpool et un MBA à la Leeds University Business School.

Principales sociétés AVIVA PLC Directeur Général Aviva Life & Pensions UK Ltd.(Investment Management) Directeur Général