Mme Anne E. Wojcicki est directrice indépendante chez Ajax I, directrice générale et directrice chez 23andMe Holding Co. et directrice générale et directrice chez 23andMe, Inc. Elle siège au conseil d'administration d'Ajax I, de 23andMe Holding Co. et de 23andMe, Inc., de Blok24, Inc. et de Breakthrough Prize In Life Sciences, de Capri Listco, de Foundation for the National Institutes of Health, Inc. et de Kaiser Permanente Bernard J. Tyson School of Medicine, ainsi que de Zipline International, Inc. Elle a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université de Yale.

Principales sociétés 23andMe, Inc. 23andMe, Inc. Medical Specialties Health Technology 23andMe, Inc. provides genetic information using DNA analysis technologies and web-based interactive tools. It enables individuals to gain deeper insights into personal ancestry, genealogy, and inherited traits. The company was founded by Linda Avey, Paul L. Cusenza and Anne E. Wojcicki in 2006 and is headquartered in Sunnyvale, CA. Fondateur 23ANDME HOLDING CO. Fondateur