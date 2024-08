Siemens : promotion pour la directrice de la conformité

Siemens annonce qu'après avoir occupé le poste de directrice de la conformité (chief compliance officer) depuis 2021, Annette Kraus assumera un rôle élargi au sein de l'équipe de direction People & Organization.



À compter du 1er octobre prochain, elle assumera ainsi le rôle de vice-présidente exécutive des relations sociales et industrielles, ainsi que des ressources humaines et organisationnelles en Allemagne.



A cette même date, Hanno Kunkel lui succèdera en tant que chief compliance officer, head of the Compliance Organization et directeur des droits humains. Plus récemment, il était avocat général (general counsel) de Siemens Ltd India.



