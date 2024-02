Axel Dumas est un homme d'affaires français qui a été à la tête de 42 entreprises différentes. Actuellement, il occupe les fonctions de Président d'Isamyol 26, Président d'Isamyol 24, Président de Herms China Trading, Gérant de MAA Group SA, Gérant d'Immauger, Gérant d'Axam 2, Président de Herms of Paris, Inc, Président de Hermes Japon Co, Ltd, Président de Herms Korea Ltd, Président de Herms China, Président de Herms Sellier SAS et Co-Président exécutif - Conseil d'administration de Herms International SCA. Axel Dumas est également gérant de Mathel et siège au conseil d'administration de 5 autres sociétés. Dans le passé, M. Dumas a occupé les fonctions de Président Exécutif de la SCI douard VII, Président de Hermes de Paris Mexico SA de CV, Président de Immobilire du 5 rue de Frstemberg, Président Exécutif de la SCI Boissy Nontron, Président de Cie Hermes De Participations 2, Président d'Isamyol 25, Président d'Isamyol 27, Président d'Isamyol 28, Président exécutif de Sci Honossy, Co-président exécutif de SCI Les Capucines, Président d'Isamyol 33, Président d'Isamyol 32, Président d'Isamyol 31, Chairman for Isamyol 30, Chairman for Isamyol 29, Chairman at Cie Herms De Participations 3, Chairman of Maroquinerie de Normandie, Chairman at Tannerie De Vivoin, Member-Management Board at Grafton Immobilier, Chairman of Castille Investissements Sa, Chairman at Hermes Iberica SA, Executive Chairman at Sci Auger-Hoche, Chairman of SCI Boissy les Mriers, Chairman at Motsch-George V, Chairman of Herlee, Chairman of Herms Retail (Malaysia) Sdn. Bhd, Président de Herms of Hawa, Président de Herms Immobilier Genve, Président de Herms Australia Pty Ltd, Président de Herms Canada, Inc, Président de Herms Grce et Administrateur de Crations Mtaphores. Axel Dumas a obtenu un diplôme de premier cycle à Sciences Po et un diplôme d'études supérieures à la Harvard Business School.

