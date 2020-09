Aiman Ezzat Age : 58 Pays de résidence : Non renseigné Principales sociétés : Capgemini SE Biographie : Aiman Ezzat holds the position of Chairman for Sogeti France 2005 SAS and Chief Executive Officer & » Lire la suite Capgemini dévoile de nouveaux objectifs 2020 après un premier semestre résilient 0 03/09/2020 | 07:58 Envoyer par e-mail :

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de services informatiques Capgemini s'est fixé de nouveaux objectifs pour 2020 après avoir publié ses résultats définitifs du premier semestre qui sont ressortis en ligne avec une première estimation communiquée fin juillet et ont mis en exergue la résistance du groupe à la crise sanitaire. Pour 2020, Capgemini table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 12,5% et 14% à taux de change constants, avec une contribution des acquisitions estimée à 17%. Cela correspond à un repli organique des revenus compris entre 4,5% et 3%. La société anticipe également une baisse de son taux de marge opérationnelle comprise entre 0,6 et 0,9 point par rapport au taux de 12,3% atteint en 2019. Capgemini prévoit par ailleurs de générer un flux de trésorerie organique supérieur à 900 millions d'euros. "Une forte dégradation des conditions sanitaires et/ou de l'environnement économique dans les prochains mois pourrait toutefois contrarier l'atteinte de ces objectifs", a néanmoins prévenu la société. Le groupe de services numériques a livré ces perspectives après avoir publié des résultats semestriels définitifs conformes aux résultats "estimés" que la société avait communiqués fin juillet. Capgemini a dégagé un résultat net de 311 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 388 millions d'euros un an plus tôt, soit une baisse de 20%. La marge opérationnelle de l'entreprise a progressé sur la période de 3%, à 818 millions d'euros, représentant 10,8% du chiffre d'affaires, contre 11,4% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est établi à 7,6 milliards d'euros, en hausse de 8,2% en données publiées et en recul de 3,4% à taux de change et périmètre constants. Ces données sont identiques à celles publiées fin juillet. Aiman Ezzat, le directeur général du groupe, a déclaré lors d'une conférence téléphonique être "particulièrement satisfait" de ces résultats qui montrent "la résilience et l'agilité" du groupe, qui a par ailleurs débuté le 1er avril l'intégration du groupe de R&D externalisée Altran Technologies. Capgemini compte extraire de cette acquisition des synergies de coûts et d'amélioration opérationnelle chiffrées entre 70 et 100 millions d'euros avant impôts en année pleine dans un horizon de trois ans. Capgemini a estimé jeudi être en mesure d'atteindre les deux tiers de ces synergies en année pleine d'ici à juin 2021. Le groupe de services numériques s'est par ailleurs dit "confiant" dans l'atteinte des synergies commerciales qui créeront entre 200 et 350 millions d'euros de revenus additionnels dans un horizon de trois ans. Aiman Ezzat a indiqué qu'Altran et Capgemini annonceraient dans les prochaines semaines des offres communes dans le domaine de la 5G. -Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV COMMUNIQUES FINANCIERS DE CAPGEMINI: https://www.fr.capgemini.com/media-analyst/newsroom/communiques-financiers Agefi-Dow Jones The financial newswire