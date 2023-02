Toyota : décès du président honoraire Shoichiro Toyoda

Toyota Motor Corporation (TMC) annonce aujourd'hui le décès d'une figure historique du groupe, Shoichiro Toyoda, président honoraire de TMC.Shoichiro Toyoda est décédé ce jour à l'âge de 97 ans. Président de Toyota Motor Corporation entre 1992 et 1999, ainsi que président de l'influente Japan Business Federation de mai 1994 à mai 1998, il avait supervisé le développement de la marque Lexus et de la Prius hybride.Il est le petit-fils du fondateur de Toyoda Automatic Loom Works, Sakichi Toyoda, et le fils du fondateur de Toyota Motors, Kiichiro Toyoda.Son fils Akio Toyoda est l'actuel président de Toyota Motor Corporation.TMC prévoit d'organiser une réunion d'adieu pour le président honoraire Toyoda à une date ultérieure.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.