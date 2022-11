Altarea plus prudent concernant son objectif de FF0 après un CA en repli au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le promoteur immobilier Altarea s'est montré plus prudent lundi concernant son objectif de FFO ("Funds From Operations") pour 2022, après avoir publié un chiffre d'affaires en baisse au troisième trimestre.

Le FFO correspond au résultat net hors variations de valeur, charges calculées, frais de transaction et variations d'impôt différé.

Altarea s'attend désormais à un FFO en "croissance" en 2022, "sous réserve d'une non dégradation accrue du contexte macroéconomique, géopolitique ou sanitaire". A la fin juillet, Altarea prévoyait un FFO en "croissance significative, sous réserve d'une non dégradation du contexte".

"Nous restons tout particulièrement attentifs et mobilisés à court terme", a commenté Alain Taravella, le président fondateur d'Altarea, cité dans un communiqué. "Altarea travaille également sur le moyen terme et détaillera sa feuille de route tenant compte du nouvel environnement, de sa stratégie de décarbonation et d'innovation produits à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels 2022", a ajouté le dirigeant.

Ces perspectives ont été communiquées à l'occasion du point d'activité du troisième trimestre.

Pour la période de juillet à septembre, Altarea, qui a fait son entrée au sein du SBF 120 au printemps dernier, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 620,6 millions d'euros, en repli de 2,5% par rapport au troisième trimestre 2021.

"Altarea affiche ce trimestre une bonne performance, notamment au vu du contexte qui n'a cessé de se dégrader tout au long de l'année", a estimé Alain Taravella.

Pour les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a atteint 2,04 milliards d'euros, en repli de 0,8% par rapport à la même période de l'exercice 2021.

-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 39; valsuar@agefi.fr ed: LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS D'ALTAREA:

https://www.altarea.com/finance/espace-investisseur

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2022 12:24 ET (17:24 GMT)