Albert Bourla est président, directeur général et directeur de l'exploitation chez Pfizer Inc. et membre de la Business Roundtable et du Business Council, et siège au conseil d'administration de 7 autres sociétés. Le Dr Bourla a obtenu un doctorat de l'école de médecine vétérinaire (Grèce).

Principales sociétés PFIZER, INC. Chief Executive Officer The Pfizer Foundation, Inc. Chairman