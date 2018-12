GBL : Ian Gallienne bientôt seul maître à bord

La direction 'bicéphale' du Groupe Bruxelles-Lambert (GBL) va prendre fin l'année prochaine. La société de portefeuille belge a annoncé hier que l'un de ses deux 'administrateurs-délégués', Gérard Lamarche, ne demandera pas le renouvellement de son mandat lors de l'AG du 23 avril 2019. A partir de cette date, 'Ian Gallienne assumera seul la direction opérationnelle de la société en qualité de CEO'.Rappelons que Ian Gallienne, gendre de feu Albert Frère dont le décès a été annoncé le 3 décembre dernier, et Gérard Lamarche étaient devenus co-'administrateurs-délégués' (forme contractée d'administrateur délégué à la gestion journalière, soit grosso modo l'équivalent de directeur général) de GBL le 1er janvier 2012.Jusqu'à l'assemblée générale d'avril 2015, Albert Frère portait lui aussi le titre d'administrateur-délégué de GBL accolé à celui de CEO, qui avait disparu lorsqu'il avait alors renoncé à son mandat. Le titre de CEO va donc bientôt 'ressusciter' pour Ian Gallienne, alors que selon GBL, Gérard Lamarche va 'donner une nouvelle orientation à sa carrière, après sept années passées dans le groupe'.Parallèlement, et toujours lors de l'AG du printemps prochain, Paul Desmarais junior prendra la succession de Gérald Frère à la présidence du conseil d'administration de GBL. Fils d' Albert Frère , Gérald Frère deviendra vice-président et président du comité permanent en remplacement de Thierry de Ruder. Rappelons que les familles Frère et Desmarais co-contrôlent GBL dans le cadre d'un partenariat valable jusqu'en 2029.Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.