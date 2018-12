GBL : annonce le décès d'Albert Frère

Groupe Bruxelles Lambert (GBL) annonce le décès de son Président d'Honneur et actionnaire de contrôle, M Albert Frère ce jour à l'âge de 92 ans.' Le baron Frère a contribué au développement de GBL, en partenariat avec la famille Desmarais, depuis son arrivée au sein du groupe en 1982 et a été l'un des deux actionnaires de contrôle de la société depuis 1990 ' indique le groupe.' Notre Conseil d'Administration et notre personnel lui rendent hommage et présentent leur plus sincères condoléances à la famille Frère '.Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.