La Russie est en train de finaliser le tracé du gazoduc Power of Siberia-2 à destination de la Chine, qui devrait traverser la Mongolie, a écrit le vice-premier ministre Alexander Novak dans le magazine interne du ministère de l'énergie, publié mercredi.

La Russie tente de stimuler le commerce avec l'Asie alors que les liens économiques avec l'Occident se réduisent à cause des actions de Moscou en Ukraine.

Elle souhaite augmenter ses livraisons de gaz à la Chine de 50 milliards de mètres cubes (mmc) par an via Power of Siberia-2, alors que le gazoduc existant Power of Siberia devrait fournir 38 mmc par an d'ici à 2025.

Le gazoduc proposé acheminerait le gaz des immenses gisements de la péninsule de Yamal, en Sibérie occidentale, vers la Chine, premier consommateur mondial d'énergie et consommateur croissant de gaz.

"La décision concernant le tracé du gazoduc Power of Siberia-2 en est au stade final", a déclaré M. Novak.

Il a ajouté qu'il était "supposé" que le gazoduc passerait près des villes d'Achinsk, de Krasnoïarsk, de Kansk, de Sayansk, d'Angarsk et d'Irkoutsk, dans l'est de la Sibérie, puis traverserait la région de Bouriatie, au sud du lac Baïkal, pour atteindre la frontière mongole près de la localité de Naushki.

Gazprom, le géant du gaz contrôlé par le Kremlin, a entamé une étude de faisabilité sur le projet en 2020 et souhaite qu'il commence à livrer du gaz d'ici 2030.

La Chine et la Russie doivent encore se mettre d'accord sur les conditions des livraisons de gaz par cet itinéraire, y compris sur les prix. Les négociations sont complexes, notamment parce que la Chine ne devrait pas avoir besoin de plus de gaz avant 2030, selon les experts du secteur.