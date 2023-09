Né en 1972, Alexandre Bompard est le Président directeur général du groupe Carrefour depuis 2017.



Il fut étudiant à l'ENA, l'École Nationale d'Administration dont il sortit diplômé en 1999. Sa carrière débute au sein de l'inspection des finances. De 2001 à 2002, il participe à la rédaction du rapport intitulé " L'entreprise et l'hexagone " et devient inspecteur des finances puis chargé de mission. Il remplira cette fonction auprès du chef de l'inspection générale des finances. En 2003, il est conseiller technique de François Fillon. Ce dernier est alors ministre des affaires sociales et du travail.



L'année 2004 est pour lui l'occasion de rejoindre le monde de l'entreprise. En effet, il devient directeur de cabinet du président de Canal+. Puis en 2005, il obtient le siège de directeur des sports de la chaîne et remplace Michel Denisot. Il redresse la situation de la chaîne en achetant les droits de la ligue 1 de football et en rachetant TPS.



En 2008, il quitte Canal+ pour devenir le Président directeur général d'Europe 1. Lors de son passage au sein de cette radio, il met en place une stratégie de diversification du contenu. En parallèle, il promeut un partage d'intérêt économique avec l'industrie culturelle. Pour ce faire, des projets de coédition et de coproduction sont lancés.



Il devient ensuite Président directeur général de la Fnac en 2010. La chaîne de magasins est alors mal en point suite au succès d'Amazon. Alexandre Bombard met sur pied un plan de transformation. Ce dernier se compose de quatre points : un élargissement de l'offre, un renforcement de la relation client, un développement des magasins dans les villes de taille moyenne ainsi qu'une intégration multicanale entre les magasins physiques traditionnels et le site Fnac.com. Il modernise la Fnac en accentuant la part de numérique au sein du groupe : lancement d'une liseuse, mise en place d'une offre de locations d'appareils et d'une offre de musique en streaming. En 2013, il introduit la Fnac en bourse puis rachète Darty en 2015. Ce rachat créé le groupe Fnac-Darty.



En 2017, il rejoint le groupe Carrefour en tant que Président directeur général. Il lance le plan stratégique nommé " Carrefour 2022 " pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Son souhait est que Carrefour devienne le leader mondial de la transition alimentaire pour tous. Il s'agit d'agir de manière responsable en favorisant entre autres l'alimentation BIO, la réduction des déchets et du gaspillage alimentaire. Sa stratégie générale repose sur quatre points : simplifier l'organisation du groupe, réduire les coûts, renforcer le commerce omnicanal en développant le commerce en ligne, et développer une offre alimentaire plus saine centrée notamment sur le bio et les produits.

Principales sociétés FNAC SA Chief Executive Officer CARREFOUR Chief Executive Officer