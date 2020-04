CARREFOUR : baisse de rémunération de la direction

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carrefour a indiqué que, dans le contexte exceptionnel de pandémie de Covid-19, Alexandre Bompard , son président directeur général, a fait part au conseil d'administration qui s'est réuni ce jour de sa décision de renoncer à 25% de sa rémunération fixe pour une période de deux mois correspondant à la phase aiguë de la crise. Mr Bompard a par ailleurs informé le Conseil d'administration qu'il avait décidé de geler les rémunérations fixes des membres du comité exécutif pour toute l'année 2020, et qu'il leur avait demandé de renoncer à 10% de leur rémunération fixe pour une période de deux mois.Par ailleurs, Alexandre Bompard et les membres du Conseil d'administration du groupe Carrefour ont décidé de diminuer de 25% le montant de leurs jetons de présence pour l'année en cours.Les sommes correspondantes seront affectées au financement d'actions de solidarité pour des salariés du groupe, en France et à l'étranger.