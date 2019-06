Carrefour peut améliorer sa situation dans tous les pays, selon Bompard

"Notre transformation peut améliorer la situation opérationnelle dans chacun de nos pays", a dit Alexandre Bompard lors de l'assemblée générale du groupe, en réponse à une question sur une éventuelle sortie de certains marchés comme l'Italie et la Chine, où le groupe rencontre des difficultés.

Le directeur général de Carrefour a prédit une consolidation du secteur dans les années à venir et a déclaré que sa mission consistait à faire en sorte que le distributeur français figure dans le camp des vainqueurs.

Interrogé sur son éventuel intérêt pour le poste de directeur général d'Orange, en remplacement de Stéphane Richard, Alexandre Bompard a répondu: "Plus c'est gros, plus ça passe. J'aime Carrefour. J'ai la chance d'avoir un board qui me fait confiance."

(Dominique Vidalon; Bertrand Boucey pour le service français)

