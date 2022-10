Carrefour relève ses objectifs pour 2022 après un bond de 19% des ventes au T3

(Actualisation: commentaires du PDG sur les anticipations de résultat opérationnel pour 2022 et sur l'évolution des comportements d'achat)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Carrefour a relevé mercredi son objectif de flux de trésorerie net pour l'année en cours, alors que ses ventes ont été tirées par l'inflation et par de bonnes performances commerciales en France au troisième trimestre.

"Sur la base des bonnes performances opérationnelles enregistrées au troisième trimestre et de la poursuite des tendances observées récemment pour la fin de l'année, le groupe anticipe désormais une génération de cash-flow libre net nettement supérieure à 1 milliard d'euros en 2022", a indiqué le distributeur dans un communiqué.

Le président-directeur général du groupe, Alexandre Bompard, a par ailleurs estimé que les anticipations des analystes en matière de résultat opérationnel (Ebit) pour 2022 étaient cohérentes avec les tendances d'activité.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablent en moyenne sur un résultat opérationnel de 2,4 milliards d'euros pour l'année en cours et sur un cash-flow libre net de 1,4 milliard d'euros.

Les hypermarchés profitent de la chasse aux rabais

Au cours de la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires du distributeur s'est établi à 23,5 milliards d'euros, soit une progression de 11,3% en données comparables, c'est-à-dire hors effet calendaire et variation des prix de l'essence, et à taux de change constants.

En données publiées, le chiffre d'affaires est ressorti en hausse de 19% au troisième trimestre.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 23,1 milliards d'euros pour la période de juillet à septembre.

Les ventes en France ont progressé de 6,6% en données comparables au troisième trimestre, à 10,5 milliards d'euros. Les hypermarchés et supermarchés ont renoué avec la croissance, alors qu'ils avaient vu leurs ventes légèrement reculer au premier semestre.

Les hypermarchés tirent parti de leur profil "discount", avec des promotions et un positionnement de prix attractif, tandis que les magasins de proximité ont bénéficié du rebond des flux touristiques cet été, a souligné Carrefour. Le groupe avait par ailleurs été pénalisé au troisième trimestre 2021 par la mise en place du passe sanitaire dans ses hypermarchés.

Ailleurs en Europe, le chiffre d'affaires a grimpé de 8,6% en données comparables, à 6,4 milliards d'euros. Il talonne le chiffre d'affaires réalisé en Amérique latine, en hausse de 24,6% en données comparables, à 6,6 milliards d'euros.

Renforcement de la marque Carrefour

"Au-delà de l'inflation, la croissance reflète la poursuite de nos gains de parts de marché, trimestre après trimestre. Par son offre, son assortiment, ses magasins, sa compétitivité, Carrefour démontre sa capacité d'adaptation et la robustesse de son modèle", a souligné le directeur financier du groupe, Matthieu Malige, lors d'une conférence téléphonique.

Le groupe a cependant noté une "accélération de l'évolution des comportements d'achat" au cours des derniers mois, en lien avec la hausse des prix. "Cela se traduit notamment par la fragmentation des dépenses, avec une baisse du panier moyen et une hausse de la fréquence d'achat, ainsi que par une progression des ventes de produits à moins forte valeur unitaire. Ces tendances sont particulièrement nettes dans les pays européens où la pression sur le pouvoir d'achat est la plus marquée, comme en Espagne et en Roumanie", a souligné Carrefour.

Le distributeur a précisé que ces comportements soutenaient les ventes de la marque Carrefour, qui ont atteint un tiers du chiffre d'affaires, soit le niveau visé par le groupe dans le cadre de son plan 2022. "Nous pensons que cette tendance en faveur des produits moins chers se poursuivra au quatrième trimestre, et que nous sommes bien positionnés pour y répondre", a commenté Alexandre Bompard lors d'une conférence avec des analystes.

Carrefour présentera le 8 novembre son nouveau plan stratégique à moyen terme.

