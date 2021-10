Carrefour renonce à un rapprochement avec Auchan, selon Le Figaro

PARIS (Reuters) - Alexandre Bompard, le président-directeur général de Carrefour, renonce à un éventuel projet de rapprochement avec son concurrent Auchan face à la complexité de l'opération après des mois de négociations, rapporte samedi Le Figaro dans son édition en ligne.

Selon un article du Monde publié la semaine dernière, Carrefour étudiait plusieurs scénarios de consolidation et avait eu des discussions avec la famille Mulliez, propriétaire d'Auchan, en vue d'un rapprochement entre les deux groupes français de distribution.

Mais les nombreux obstacles à tel projet auraient eu raison de la volonté d'Alexandre Bompard de conclure un quelconque rapprochement, d'après le Figaro, qui évoque notamment les incertitudes sur le feu vert de l'autorité de la concurrence et la complexité de la mise en oeuvre d'un rapprochement "afin de dégager des synergies commerciales et industrielles".

Le quotidien français indique que le comité stratégique de Carrefour, réuni jeudi soir, a avalisé la proposition du PDG qui a ensuite été transmise au conseil d'administration du groupe et aux représentants de l'Association Familiale Mulliez (AFM), premier actionnaire d'Auchan et des enseignes non alimentaires.

Sollicités par Reuters, Carrefour et Auchan n'étaient pas joignables dans l'immédiat.

Carrefour a indiqué en juin qu'il avait entamé une réflexion sur une possible consolidation, alliance ou cession d'activités à l'étranger, tout en assurant qu'aucune décision n'avait été prise pour le moment.

Le distributeur et le groupe canadien Alimentation Couche-Tard ont en janvier dernier interrompu des discussions en vue d'un rapprochement en raison notamment des réticences du ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire..

(Rédigé par Laetitia Volga)