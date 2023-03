Carrefour : vers la reconduction du mandat d'Alexandre Bompard

Carrefour annonce que son Conseil d'administration a décidé à l'unanimité de proposer lors de la prochaine Assemblée Générale, le 26 mai 2023, de renouveler par anticipation le mandat d' Alexandre Bompard afin de l'aligner sur la durée du plan stratégique ' Carrefour 2026 '. Ce mandat serait ainsi renouvelé pour une durée de trois années, jusqu'à l'Assemblée Générale de 2026.Par ailleurs, dans le prolongement du renforcement de ses attributions en matière de gouvernance, le Conseil d'administration a également décidé d'étendre le rôle de l'Administrateur référent indépendant.Enfin, le Conseil d'administration a fait évoluer la composition de ses Comités :- Mathilde Lemoine, qui perdra la qualité d'Administratrice indépendante lors de l'Assemblée Générale 2023 et achèvera son mandat à l'issue de l'Assemblée Générale 2024, quitte le Comité d'audit ainsi que le Comité des rémunérations dont elle assurait la présidence.- Marie-Laure Sauty de Chalon, Administratrice indépendante, dont le renouvellement du mandat sera proposé à l'Assemblée Générale du 26 mai 2023, quitte le Comité RSE et rejoint le Comité d'audit.- Stéphane Courbit, Administrateur indépendant, est nommé Président du Comité des rémunérations.- Stéphane Israël, Président du Comité d'audit et Administrateur référent indépendant, devient membre du Comité des rémunérations et du Comité stratégique.- Arthur Sadoun, Administrateur indépendant, est nommé membre du Comité deCopyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.