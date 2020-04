Forte hausse des ventes de Carrefour au T1, sauf dans les hypermarchés

(Actualisation: précisions sur l'e-commerce, commentaire d'Alexandre Bompard sur les hypermarchés)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de grande distribution Carrefour a fait état mardi d'une forte hausse de ses ventes au premier trimestre, tirées par un regain de consommation dans ses supermarchés et formats de proximité en mars en France et dans d'autres pays européens.

Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 19,45 milliards d'euros, en hausse de 3,3% par rapport à la même période de l'exercice précédent. En données comparables, c'est-à-dire corrigées des effets calendaires, des variations des prix de l'essence et des devises, les ventes sont ressorties en hausse de 7,8%.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires trimestriel de 19,35 milliards d'euros.

La semaine dernière, le groupe Casino avait fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 5,8% au premier trimestre, en données comparables.

Les ventes de Carrefour en France ont progressé de 4,3% en données comparables, avec une performance "très contrastée d'une semaine et d'un format à l'autre". Les ventes des hypermarchés n'ont progressé que de 0,9% alors que les supermarchés ont enregistré un bond de 8,1%.

La performance des hypermarchés s'est améliorée en janvier-février par rapport aux trimestres précédents, a précisé le directeur financier de Carrefour, Matthieu Malige, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. Une fois les mesures de confinement mises en place, les consommateurs se sont dirigés vers la proximité et les supermarchés, plus proches de leur domicile et plus accessibles, a-t-il ajouté.

Les hypermarchés constitueront une réponse attractive aux attentes des consommateurs dès lors que les mesures de confinement seront levées, a ajouté le président-directeur général de Carrefour, Alexandre Bompard. Il a estimé que les problématiques de pouvoir d'achat créées par la crise sanitaire pourraient ramener les clients vers les très grandes surfaces.

En Europe, la croissance en données comparables a atteint 6,1% au cours du trimestre écoulé. En Amérique latine, elle s'est établie à 17,1%, alors que la région a été affectée plus tardivement par l'épidémie de coronavirus.

Les ventes de l'e-commerce alimentaire ont bondi de 45%, dopées par les mesures de confinement.

Dans ce contexte, Carrefour confirme les objectifs de son plan de transformation 2022, qui vise notamment 4,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'e-commerce alimentaire et 4,8 milliards d'euros de ventes de produits bio.

Le groupe avait déjà annoncé fin mars une réduction de moitié de son dividende à verser au titre de l'exercice 2019, à 0,23 euro par action.

