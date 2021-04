BIOMERIEUX révise à la baisse sa prévision de croissance organique, pas ROC

Au 31 mars 2021, le chiffre d'affaires de bioMérieux atteint 845 millions d'euros, soit une croissance de 9,9%. La croissance organique, hors effets de change et de périmètre, atteint 16,5% grâce à une croissance très solide de la biologie moléculaire (+18,7%), des immunoessais (+28%) et des applications industrielles (+14,5%). La performance est très solide en Asie Pacifique, en Amérique latine et en Afrique. Le spécialiste du diagnostic in vitro a enregistré un ralentissement de la demande pour ses panels respiratoires Biofire aux Etats-Unis, moteur de sa croissance depuis la pandémie.Dans un contexte d'amélioration de la situation sanitaire aux Etats-Unis, qui conduit à une réduction de la demande pour ces panels, les prévisions pour le premier semestre et l'objectif de ventes pour 2021 sont légèrement ajustés.La progression des ventes au premier semestre est maintenant estimée autour de 10%, à taux de change et périmètre constants. Elle était auparavant attendue à 20,5%.Dans un contexte très incertain et une évolution contrastée de la pandémie, la croissance organique des ventes pour l'année est maintenant attendue de neutre à autour de 5%. Elle devait s'établir jusque là entre 5 et 8% à taux de change et périmètre constants.Malgré un degré d'incertitude élevé, l'objectif annuel de résultat courant contributif est maintenu. Il devrait donc être en ligne avec celui de 2020 à taux de change courant.L'an dernier, le résultat opérationnel courant contributif s'était à établi à 613 millions, en croissance de 58%, soit une marge opérationnelle courante contributive de 19,6%, contre 14,5% en 2019.Le PDG, Alexandre Mérieux , déclare : "Dans un contexte économique qui reste incertain, les ventes consolidées progressent de plus de 16% au premier trimestre 2021. Toutefois, la situation sanitaire continue à évoluer avec des tendances imprévisibles, nous incitant à mettre à jour nos objectifs. Nous sommes néanmoins confiants dans notre stratégie centrée sur les maladies infectieuses,servie par des gammes multiples et par une large implantation géographique".