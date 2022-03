BioMérieux a signé un cru 2021 meilleur que prévu mais ses résultats reculeront en 2022

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du diagnostic in vitro BioMérieux a publié mercredi des comptes 2021 supérieurs à ses objectifs et aux prévisions des analystes, mais a prévenu s'attendre à une baisse de ses résultats cette année, alors que la demande liée à la pandémie de coronavirus devrait diminuer.

"En 2021, bioMérieux a réalisé une performance remarquable dans un environnement volatile toujours marqué par la pandémie", a commenté Alexandre Mérieux, le PDG du groupe, cité dans un communiqué.

L'an passé, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 3,38 milliards d'euros, en croissance de 8,3% en données publiées et de 10,5% en données comparables, soit à périmètre et taux de change constants.

Le résultat opérationnel courant contributif a atteint 801 millions d'euros sur la période, en amélioration de 30,8% en données publiées. La marge opérationnelle correspondante est ainsi ressortie à 23,7% en 2021, contre 19,6% un an plus tôt.

En 2021, le bénéfice net du groupe familial a bondi de 48,6%, à 601 millions d'euros.

Ces résultats sont supérieurs aux prévisions des dirigeants et des analystes. En décembre dernier, bioMérieux avait relevé pour la deuxième fois en deux mois ses prévisions en indiquant viser pour 2021 une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 8% à taux de change et périmètre constants ainsi qu'un résultat opérationnel contributif de plus de 780 millions d'euros.

Selon les estimations récoltées par la société, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 3,36 milliards d'euros, en hausse de 10% à taux de change et périmètre constants, et sur un résultat opérationnel courant contributif de 792 millions d'euros pour l'exercice 2021.

Le conseil d'administration de bioMérieux proposera à l'assemblée générale du 23 mai prochain d'approuver le paiement d'un dividende de 0,85 euro par action au titre de l'exercice 2021.

Concernant ses perspectives, bioMérieux a indiqué prévoir pour 2022 un repli de 3% à 7% de son chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants. "La croissance des ventes devrait rester solide en microbiologie et en industrie, et forte pour les panels non respiratoires de la gamme Biofire, tandis que la demande liée au Covid-19 devrait se réduire", a détaillé le groupe.

Le résultat opérationnel courant contributif de l'exercice en cours devrait être compris entre 530 et 610 millions d'euros à taux de change courants, a ajouté bioMérieux.

