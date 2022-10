BioMérieux anticipe des résultats 2022 dans la borne haute de ses prévisions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du diagnostic in vitro bioMérieux a annoncé mercredi que ses résultats de l'exercice 2022 devraient se situer dans la borne haute de la fourchette de prévisions annoncée le 31 août, tandis que son chiffre d'affaires a largement dépassé les attentes des analystes au troisième trimestre.

A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, le groupe familial avait annoncé tabler pour l'ensemble de l'exercice 2022 sur une baisse de son chiffre d'affaires comprise entre 3% et 6% à périmètre et taux de change constants, et sur un résultat opérationnel courant contributif compris entre 580 millions et 625 millions d'euros.

Sur la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires de bioMérieux s'est établi à 902 millions d'euros, en hausse de 2,8% à données publiées et en baisse de 5,3% à périmètre et taux de change constants.

Les analystes sondés par FactSet visaient un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 851 millions d'euros, en repli de 12% à périmètre et taux de change constants.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires de bioMérieux a atteint 2,56 milliards d'euros, en hausse à données publiées de 4,4%. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires a diminué de 1,9% sur neuf mois.

"BioMérieux a réalisé une bonne performance au cours du troisième trimestre 2022. Celle-ci démontre la résilience de notre offre syndromique et la pertinence de notre portefeuille de solutions innovantes dédiées à la lutte contre l'antibiorésistance. Nous confirmons nos objectifs 2022, nos résultats devraient se situer dans la borne haute des intervalles publiés en août", a indiqué le PDG du groupe, Alexandre Mérieux, cité dans le communiqué du groupe.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE BIOMERIEUX:

http://www.biomerieux.com/fr/actualites

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2022 02:19 ET (06:19 GMT)