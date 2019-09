BioMérieux confirme ses objectifs 2019 après une accélération de sa croissance au T2

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du diagnostic in vitro bioMérieux a confirmé mercredi ses perspectives pour l'ensemble de 2019, après une hausse de ses résultats au premier semestre et une activité plus soutenue au deuxième trimestre qu'au premier.

"BioMérieux réalise un premier semestre 2019 satisfaisant, en ligne avec ses objectifs et avec une activité plus dynamique au deuxième trimestre. Dans ce contexte, bioMérieux se montre confiante dans l'atteinte des objectifs de résultat opérationnel de l'année 2019", a déclaré Alexandre Mérieux, le président directeur général de l'entreprise.

Le groupe vise ainsi toujours pour cette année une croissance organique de ses revenus comprise entre 7% et 8,5%, tandis que le résultat opérationnel courant "contributif" reste attendu entre 385 et 400 millions d'euros.

Sur les six premiers mois de l'année, le bénéfice net du groupe familial s'est élevé à 141 millions d'euros, contre 134 millions d'euros sur la même période un an plus tôt, soit une progression de 4,7%.

Le résultat opérationnel courant, dit "contributif", a atteint 198 millions d'euros, en hausse de 6,7% à données publiées. La marge opérationnelle correspondante est ressortie à 15,5%, contre 15,8% un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 643,5 millions d'euros au deuxième trimestre, contre 582,2 millions d'euros un an plus tôt, en hausse de 10,5% à données publiées. Le consensus des analystes établi par Factset tablait sur un chiffre d'affaires de 624 millions d'euros.

La croissance a accéléré au deuxième trimestre, atteignant 7,4% à taux de change et périmètre constants, "comme attendu" et "portée par la solide performance de la biologie moléculaire", a souligné le groupe dans un communiqué. La croissance organique avait atteint 3,8% au premier trimestre, du fait notamment d'une saison grippale relativement peu intense.

Les revenus ont atteint 1,28 milliard d'euros sur l'ensemble du premier semestre 2019, contre 1,17 milliard d'euros sur la même période en 2018, soit une hausse de 9,1% à données publiées et de 5,5% sur une base organique.

L'endettement net du groupe au 30 juin 2019 s'établissait à 422 millions d'euros, contre 366 millions d'euros au 31 décembre 2018.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: VLV

