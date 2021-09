BioMérieux dans le peloton de tête du SBF 120 après de robustes semestriels

(Actualisation: précisions sur les résultats et le bilan de bioMérieux, déclaration de son PDG, Alexandre Mérieux, commentaires d'analystes et nouveau cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action bioMérieux figure parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120 mercredi en gagnant 4%, à 107,95 euros, après que le spécialiste du diagnostic in vitro a fait état de robustes résultats au titre du premier semestre de cette année et confirmé ses perspectives.

Sur la période de janvier à juin, le chiffre d'affaires de bioMérieux s'est établi à 1,57 milliard d'euros, en hausse de 6,6% en données publiées et de 12,3% en données organiques. En avril dernier, le groupe avait prévenu anticiper pour cette période une progression organique de ses ventes de 10%. Au premier semestre, la croissance organique est ressortie légèrement supérieure aux prévisions moyennes des analystes, observe Jefferies, qui l'attendaient à 11,4%.

Dans un communiqué, bioMérieux a indiqué avoir constaté au premier semestre une "dynamique favorable en microbiologie et applications industrielles", ainsi qu'une "croissance remarquable des immunoessais". Dans le domaine des immunoessais, la croissance organique semestrielle du groupe a atteint 28,6%, tirée par une croissance à deux chiffres des ventes de réactifs liés au Covid-19, mais aussi grâce aux paramètres de routine et aux ventes d'instruments. A fin juin 2021, les immunoessais comptaient pour 15,3% des ventes totale de bioMérieux, contre 13,2% un an plus tôt.

Les dirigeants ont confirmé leur prévision de croissance pour l'ensemble de l'exercice qu'ils avaient abaissé il y a cinq mois. Pour 2021, ils anticipent des ventes au moins stables en données organiques et au mieux en croissance organique de 5%.

Bonne maîtrise des dépenses opérationnelles

Au premier semestre, le résultat opérationnel courant dit "contributif" de bioMérieux a atteint 374 millions d'euros, en amélioration de 47,8% sur un an. La marge correspondante est ainsi ressortie à 23,8%, contre 17,1% un an plus tôt et 22,6% anticipé par Invest Securities. L'écart avec notre prévision repose essentiellement sur une marge brute plus élevée que prévu, alors que les dépenses opérationnelles sont restées maîtrisées, observe l'intermédiaire financier.

BioMérieux a confirmé anticiper pour cette année un résultat opérationnel "contributif" en ligne avec celui de 613 millions d'euros enregistré en 2020.

Sur les six premiers mois de 2021, le bénéfice net du groupe familial est ressorti à 277 millions d'euros, contre 173 millions d'euros sur la même période de l'année précédente, soit une augmentation de 60,3%. Le profit net du semestre écoulé s'établit à 2,33 euros par action, contre 1,99 euro attendu par Jefferies.

Malgré l'augmentation de ses investissements et de son besoin en fonds de roulement, bioMérieux est parvenu à stabiliser son flux de trésorerie à 145 millions d'euros au premier semestre. Par rapport à son niveau de fin 2020, la dette nette a diminué de 65,2% pour ressortir à 32 millions d'euros au 30 juin dernier.

S'appuyant sur la solidité de son bilan, bioMérieux compte jouer un rôle dans la consolidation du secteur. Mi-juillet, c'est-à-dire après la clôture du premier semestre, bioMérieux a porté de 22% à 100% sa participation dans le capital de la société Banyan Biomarkers, spécialiste des tests sanguins pour aider au diagnostic des traumatismes crâniens valorisé à 30 millions de dollars.

"Nous resterons actifs sur le terrain des acquisitions et conservons certaines marges de manœuvre", a déclaré Alexandre Mérieux, le PDG de bioMérieux lors d'une conférence avec des journalistes.

