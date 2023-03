Biomerieux en baisse après la présentation d'un résultat 2022 en recul par rapport à 2021

Biomerieux est en baisse de 1,39% à 90,92 euros après l’annonce d’un chiffre d’affaires 2002 à 3,589 milliards d’euros en croissance publiée de 6,3%. La croissance interne s'élève à 0,2%. Le résultat opérationnel courant contributif ressort à 664 millions d’euros, soit une marge opérationnelle de 18,5 %, " plus basse que le point haut exceptionnel de 2021 mais significativement meilleure que les niveaux antérieurs à la pandémie ". Le résultat opérationnel courant contributif a chuté de 21,4% et la marge opérationnelle s'élevait à 25% en 2021.Le résultat opérationnel courant contributif 2023 devrait être compris entre 600 et 630 millions d'euros, à taux de change courant et intégrant un impact de change défavorable estimé à 40 millions.Les ventes hors panels respiratoires devraient progresser entre 8 % et 10 %, à devises et périmètre de consolidation constants, portées par une croissance soutenue des panels non respiratoires BioFire, la Microbiologie et les Applications Industrielles. En prenant l'hypothèse d'un ralentissement des ventes de panels respiratoires, les ventes totales du groupe devraient s'inscrire en croissance de 4% à 6%, à devises et périmètre de consolidation constants.Le résultat net dilué par action s'établit à 3,82 euros contre 5,06 euros en 2021. Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 23 mai 2023 d'approuver un dividende de 0,85 euro par action, stable par rapport à l'exercice précédent, soit un versement représentant 22 % du résultat net part du groupe. Alexandre Mérieux , Président Directeur Général, déclare qu'"en 2022, bioMérieux a réalisé une solide performance et a révisé en cours d'année ses objectifs à la hausse". Il souligne que "l'année a été marquée par l'acquisition de Specific Diagnostics", qui renforce le groupe dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques et que "2022 a aussi été une année riche en développement et lancement de plusieurs nouvelles plateformes."