Biomérieux nomme Pierre Boulud directeur général

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du diagnostic in vitro bioMérieux a annoncé mercredi qu'il procéderait à une dissociation des fonctions de président et de directeur général à compter du 1er juillet. Alexandre Mérieux deviendra ainsi président exécutif et cèdera son poste de directeur général à Pierre Boulud, directeur général délégué depuis trois ans.

"Pierre Boulud dirigera le comité de direction de bioMérieux pour mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise dans toutes ses dimensions", a indiqué la société dans un communiqué.

"Face aux fortes évolutions du secteur mondial de la santé, Alexandre Mérieux se concentrera ainsi sur les enjeux essentiels de stratégie générale", a ajouté le groupe français.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones

June 14, 2023